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«Крылья Советов» поздравили Гленна Бейла и его жену с рождением ребёнка

«Крылья Советов» поздравили Гленна Бейла и его жену с рождением ребёнка
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«Крылья Советов» поздравили своего защитника Гленна Бейла и его супругу с рождением сына.

«Во время отпуска у защитника «Крыльев» и его супруги Софи родился сын, малыша назвали Джордж.

Поздравляем молодых родителей и желаем крепкого здоровья всей семье», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские «Крылья Советов» во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт голландского игрока с клубом из Самары рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, по итогам РПЛ сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице — самарцы набрали 41 очко в 30 встречах.

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