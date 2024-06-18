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«Крылья Советов» огласили состав команды на летние сборы

«Крылья Советов» огласили состав команды на летние сборы
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Сегодня, 18 июня, футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» провели первую тренировку в новом сезоне. Занятие проходило на стадионе «Металлург» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Крыльев Советов».

Состав «Крыльев Советов» на первый учебно-тренировочный сбор;

вратари: Иван Ломаев, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников.

защитники: Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Алексей Лысов, Николай Рассказов.

полузащитники: Сергей Бабкин, Иван Бобёр, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Франко Ороско, Артём Соколов, Владимир Хубулов, Денис Якуба.

нападающие: Егор Карпицкий, Владимир Писарский, Павел Попов, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.

Отмечается отсутствие в расположении клуба Александра Солдатенкова, Юрия Горшкова, Кирилла Печенина и Амара Рахмановича из-за участия в сборах своих национальных команд. Фернандо Костанца в связи с рождением ребёнка присоединится позже. Вместе с основным составом «Крыльев Советов» будут тренироваться молодые игроки.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице российского чемпионата — самарцы набрали 41 очко в 30 встречах.

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