Московское «Динамо» назвало своих соперников в матчах на летних сборах

Стали известны соперники московского «Динамо» в матчах на летних тренировочных сборах, сообщает официальный сайт клуба.

Всего во время предсезонной подготовки динамовцы проведут шесть товарищеских матчей. Встречи с грозненским «Ахматом» (30 июня, 17:00) и московской «Родиной» (6 июля, 10:30) пройдут в Новогорске. Ещё две игры в рамках Братского кубка с «Партизаном» (3 июля, 19:30) и ОФК Белград (6 июля, 15:30) состоятся на «ВТБ Арене». Соперники по двум матчам, которые пройдут 12 июля, и время их проведения определятся позднее.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков, уступив второе место по дополнительным показателям «Краснодару», имевшему в своём активе столько же очков.