Серхио Рамос попрощался с «Севильей» после объявления об его уходе из клуба

38-летний центральный защитник Серхио Рамос опубликовал прощальное письмо после того, как пресс-служба испанского клуба сообщила, что футболист покинул его.

«Я подписал контракт с «Севильей», руководствуясь двумя принципами. Во-первых, чтобы отдать дань уважения Антонио Пуэрте, Хосе Антонио Рейесу, моим бабушке и дедушке, а также моему отцу. Во-вторых, чтобы показать свою «севильскую натуру» лучшим способом, который я знаю — полностью выкладываться на поле, чтобы помочь команде в трудной ситуации. Я могу с гордостью сказать, что добился и того, и другого.

Это время подошло к концу, сезон завершился, и клуб ожидает следующего, в котором я не буду участвовать. У меня была мечта попрощаться с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан», и моя мечта сбылась. Это был эмоционально сложный и ответственный сезон. Но я всегда старался подавать пример и показывать себя с лучшей стороны. Я ещё не решил, где буду играть в следующем сезоне, но, где бы это ни было, «Севилья» может рассчитывать на неизменную поддержку этого уроженца Севильи. Большое спасибо всем вам», — написал Рамос в соцсети Х (ранее Twitter).

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Рамос вернулся в «Севилью» минувшим летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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