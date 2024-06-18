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Экс-игрок сборной Чехии Поборски: Роналду — одно из самых слабых звеньев в Португалии

Экс-игрок сборной Чехии Поборски: Роналду — одно из самых слабых звеньев в Португалии
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Бывший футболист сборной Чехии и «Манчестер Юнайтед» Карел Поборски критически высказался в адрес нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду в преддверии очного матча в 1-м туре группового этапа Евро-2024, который состоится сегодня, 18 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже давно говорил, что в этом матче Роналду станет одним из самых слабых звеньев команды. Болельщики обеих сборных будут сходить по нему с ума, но в его возрасте он не так хорош в построении игры и прессинге, как его более молодые товарищи по команде. Поэтому наша команда предпочла, чтобы он вышел в стартовом составе.

Снимаю шляпу перед ним за то, чего он достиг благодаря огромной уверенности в себе. Но возраст не обманешь, ему 39 лет. Мы не знаем, какие у него отношения с тренером Роберто Мартинесом, но ранее писали, что его предшественник Фернанду Сантуш уже сталкивался с проблемой на чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Поборски CTK.

Календарь матчей Евро-2024
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