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В Испании показали реконструкцию стадиона «Барселоны»

В Испании показали реконструкцию стадиона «Барселоны»
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Испанская «Барселона» показала фото реконструкции своего стадиона, «Камп Ноу». Напомним, легендарный стадион «Барселоны» закрылся на реконструкцию в прошлом году, после неё он также сменит название и будет называться «Spotify Камп Ноу».

Фото: fcbarcelona.com

Интернет-издание Sport.es сообщает, что первый матч с ограниченной вместимостью на новом стадионе может пройти уже в конце этого года или в начале следующего. Затем работы будут проводиться в свободное от матчей время.

Ранее стали известны расписание 1-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 и даты матчей «Реала» с «Барселоной». Прошлый сезона Ла Лиги «Барселона» завершила на втором месте, набрав 85 очков за 38 матчей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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