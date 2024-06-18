«Челси» готов продать Мудрика после подписания Олисе — Football Insider

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«Челси» открыт к продаже 23-летнего крайнего нападающего Михаила Мудрика в случае подписания вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, которым активно интересуется лондонский клуб. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, бывший главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино и его штаб не были впечатлены игрой украинского футболиста. После ухода аргентинского специалиста из клуба будущее Мудрика по-прежнему остаётся неопределённым.

На текущий момент «Челси» ведёт предварительные переговоры о покупке Олисе.

Напомним, в минувшем сезоне Мудрик принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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