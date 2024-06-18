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Жоаозиньо: будем надеяться, что Смолов повторит свои былые достижения в «Краснодаре»

Жоаозиньо: будем надеяться, что Смолов повторит свои былые достижения в «Краснодаре»
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Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо отреагировал на возвращение нападающего Фёдора Смолова в стан «быков».

«Хорошо, что Смолов вернулся в «Краснодар», где он играл раньше. У него было несколько хороших сезонов в «Краснодаре». Будем болеть и надеяться, что Фёдор сможет повторить эти былые достижения», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.

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