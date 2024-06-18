«Реал» готовит новый контракт для 32-летнего Даниэля Карвахаля — AS

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Мадридский «Реал» готов пролонгировать трудовое соглашение с 32-летним правым защитником Даниэлем Карвахалем, заканчивающееся летом 2025 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» намерены предложить Карвахалю продлить контракт ещё на один сезон. Однако подчёркивается, что на текущий момент руководство мадридского клуба хочет урегулировать ситуацию с пролонгацией трудовых соглашений полузащитника Луки Модрича и защитника Лукаса Васкеса.

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Также к 32-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне Карвахаль принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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