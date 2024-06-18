Радослав Батак оценил значимость перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» для российского футбола

Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак оценил трансфер голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ.

— Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ». Что это значит для российского футбола?

— Конечно, всегда круто, когда игрок переходит в команду высокого уровня.

Ему, конечно, будет сложно бороться с Доннаруммой. Для Матвея это точно станет хорошим шансом. А дальше шанс есть у каждого, этим футбол и интересен», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Ранее парижский клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря, Сафонов подписал пятилетний контракт. Основным голкипером чемпиона Франции является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.