Сборная Грузии забила первый гол в истории страны на чемпионате Европы

На 32-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе с передачи Георгия Кочорашвили сравнял счёт в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Турции. Этот гол стал первым в истории Грузии на чемпионате Европы. Напомним, сборная впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.).

Игра между национальными командами Турции и Грузии проходит в эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.