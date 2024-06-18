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Два игрока АПЛ стали приоритетными трансферными целями «Барселоны» на лето

Два игрока АПЛ стали приоритетными трансферными целями «Барселоны» на лето
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«Барселона» обозначила крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса и опорного полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса в качестве приоритетных целей на летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, покупку этих игроков одобрил лично новый главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

В сезоне-2023/2024 Гимарайнс сыграл 50 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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