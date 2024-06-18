Чанов сказал, чем возможный переход Лунёва в московское «Динамо» поможет клубу

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о возможном переходе российского вратаря Андрея Лунёва в московское «Динамо».

«Лунёв — усиление вратарской позиции в «Динамо». Причём не только в качестве того, что ему уготовано место первого номера, но и в плане поднятия уровня конкуренции в команде. Приход нового человека подстёгивает остальных в коллективе, заставляет их работать ещё лучше и больше», — приводит слова Чанова Legalbet.

Ранее источник сообщал, что стороны согласовали контракт сроком на два года, предусматривающий пролонгацию соглашения ещё на один год. Совокупный годовой доход голкипера может доходить до € 1 млн в случае, если он примет участие не менее чем в 20 матчах РПЛ.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора