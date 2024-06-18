Тренер «Ариса» Шпилевский: Шуманский, несомненно, обладает талантом, это усиление для ЦСКА

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский охарактеризовал нападающего своей команды Артёма Шуманского на фоне информации о возможном переходе форварда в ЦСКА.

«Артём Шуманский, несомненно, обладает талантом. У него сумасшедшее завершение с обеих ног, с любой ударной позиции. Он не боится, наглый характером, настырный и хладнокровный. Был момент, когда в игре с АПОЭЛом на последней минуте взял мяч у Кокорина и пробил пенальти сам. В 19 лет в такой ситуации поступить так — это говорит об уверенности. И это классно.

Слабости есть у каждого. Есть Месси и Роналду, а так у любого футболиста есть минусы. И у Артёма они есть, но не хочу их описывать. Это уже задача главного тренера ЦСКА — работать над ними, развивать качества. Главное, что у Артёма отличный характер. Думаю, что у него всё получится и он заиграет в ЦСКА. Это усиление для клуба», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Шуманский выступает за «Арис» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.