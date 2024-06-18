Радченко: с трудом верю в информацию, что Глушенков заработает в «Зените» миллиард рублей

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал слухи, что нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков в случае перехода в «Зенит» будет зарабатывать в новом клубе 1 млрд рублей. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года, его оклад составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства.

«Мы не знаем официальную зарплату. Это информация сугубо контракта Глушенкова с «Зенитом», которая не распространяется. Запредельные суммы, которые разносятся СМИ, нужно перепроверять. Но я с трудом верю в эту информацию. Мне кажется, такая зарплата — это точно неправильно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне нападающий провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.