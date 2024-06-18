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«Факел» объявил о возвращении хавбека Браими

«Факел» объявил о возвращении хавбека Браими
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Футбольный клуб «Факел» подписал долгосрочный контракт с крайним полузащитником Мохамедом Браими, сообщает официальный сайт воронежской команды.

Французский хавбек присоединяется к «Факелу» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Браими был болгарский клуб «Ботев». Ранее игрок уже выступал за «Факел» на правах аренды во время весенней части сезона-2022/2023 РПЛ. Тогда он провёл 15 матчей за воронежскую команду, в которых оформил одну результативную передачу.

Напомним, прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Факел» завершил на 11-м месте, набрав 32 очка. Команда по ходу сезона два раза поменяла главного тренера. С 26-го тура РПЛ сезона-2023/2024 её возглавляет Игорь Геннадьевич Черевченко. Чемпионом России сезона-2023/2024 стал санкт-петербургский «Зенит», который набрал 57 очков за 30 матчей.

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