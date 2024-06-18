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Экс-игрок «Сантоса» и «Флуминенсе» Ориньо стал новым футболистом «Химок»

Экс-игрок «Сантоса» и «Флуминенсе» Ориньо стал новым футболистом «Химок»
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«Химки» объявили о подписании контракта с 29-летним левым защитником Ориньо, который ранее играл за «Родину». Об этом информирует официальный сайт подмосковного клуба.

Контракт с футболистом рассчитан на три года.

«Добро пожаловать в красно-чёрную семью, амиго!» — написано на официальном ресурсе «Химок».

Ориньо является выпускником академии бразильского «Гремио». В Бразилии защитник выступал за «Сантос» и «Флуминенсе». В конце 2021 года он перешёл в минское «Динамо», в составе которого стал чемпионом Беларуси.

С января 2024 года Ориньо выступал в составе «Родины». За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Источник: Денис Глушаков перейдёт в «Химки»

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