Титов: в лучшем составе и без травм на Евро-2024 Россия могла бы выйти из группы

Бывший футболист сборной России Егор Титов высказал мнение, как отечественная национальная команда могла бы выступить на чемпионате Европы 2024 года.

«Сложно сказать, как на этом Евро смотрелась бы Россия. Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы. Но здесь все решает первый матч. Если ты его не проигрываешь, а лучше даже выигрываешь, то шансы сразу возрастают. А если проиграл — дальше без права на ошибку, дальше уже нервы. И как в такой ситуации российские сборники себя повели, кто бы взял на себя эти лидерские качества — тут вопросов очень много. Потому что мы уже два года не играем в официальных матчах, а без них, когда есть накал, болельщики, полные трибуны, непросто.

Товарищеские матчи и официальные — это небо и земля. Я это хорошо знаю по себе. Против той же Беларуси мы играли в Туле товарищеский матч в конце девяностых. А потом играли на «Стад-де-Франс» против Франции, где пришло 80 тысяч болельщиков. Совсем другое все», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах.