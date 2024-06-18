Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гюлер превзошёл уникальное достижение Роналду, забив в матче с Грузией

Оформив гол в ворота Грузии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, атакующий полузащитник сборной Турции Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Об этом сообщает Opta Sports.

Он превзошёл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота греческой национальной команды.

Гюлер стал третьим футболистом, которому удалось забить в дебютном матче на чемпионате Европы после Роналду и бывшего нападающего сборной Венгрии Ференца Бене (1964 год).

На момент выхода новости счёт в матче Турция — Грузия 2:1 в пользу номинальных хозяев. Первый гол турецкой национальной команды забил защитник Мерт Мюльдюр.

Драка фанатов Турции и Грузии перед очным матчем на Евро-2024: