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Гюлер превзошёл уникальное достижение Роналду, забив в матче с Грузией

Гюлер превзошёл уникальное достижение Роналду, забив в матче с Грузией
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Оформив гол в ворота Грузии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, атакующий полузащитник сборной Турции Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Об этом сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

Он превзошёл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота греческой национальной команды.

Гюлер стал третьим футболистом, которому удалось забить в дебютном матче на чемпионате Европы после Роналду и бывшего нападающего сборной Венгрии Ференца Бене (1964 год).

На момент выхода новости счёт в матче Турция — Грузия 2:1 в пользу номинальных хозяев. Первый гол турецкой национальной команды забил защитник Мерт Мюльдюр.

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