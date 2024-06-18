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Турция — Грузия: результат матча 18 июня 2024, счёт 0:0, Евро-2024

Сборная Турции обыграла Грузию в матче Евро-2024
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18 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

На 25-й минуте встречи Мерт Мюльдюр вывел сборную Турции вперёд. Уже спустя одну минуту Кенан Йылдыз забил второй мяч турок, однако система VAR отменила гол, зафиксировав положение «вне игры». На 32-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе с передачи Георгия Кочорашвили сравнял счёт в игре. На 65-й минуте национальная команда Турции вновь вышла вперёд благодаря голу полузащитника Арды Гюлера. Затем на последней компенсированной минуте матча Керем Актюркоглу установил итоговый счёт встречи — 3:1.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

Напомним, Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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