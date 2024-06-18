Сборная Турции впервые победила в стартовом матче чемпионата Европы

18 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходил матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1. Таким образом, турки впервые в своей истории победили в стартовом матче чемпионата Европы.

Напомним, забитыми мячами в составе сборной Турции отметились Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У грузин отличился Жорж Микаутадзе.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.