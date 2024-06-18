Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием лидера «Болоньи»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием лидера «Болоньи»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 23-летнего нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» ещё не начали переговоры с итальянским клубом, однако обсуждают возможность перехода нидерландского футболиста с его представителями.

Напомним, 23-летний нападающий выступает в составе «Болоньи» с лета 2022 года.

В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024:

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» в восьмой раз подряд начнёт сезон АПЛ с домашнего матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android