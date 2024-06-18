«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием лидера «Болоньи»

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 23-летнего нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» ещё не начали переговоры с итальянским клубом, однако обсуждают возможность перехода нидерландского футболиста с его представителями.

Напомним, 23-летний нападающий выступает в составе «Болоньи» с лета 2022 года.

В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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