Валерий Газзаев назвал лучшего, по его мнению, игрока РПЛ прошлого сезона

Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024.

«На мой взгляд, Глушенков — лучший футболист РПЛ в прошлом сезоне. По ходу всего чемпионата он проявлял свои лидерские качества, показывал, что у него большой технический арсенал, зарекомендовал себя как тактически зрелый игрок и вообще очень ярко себя проявил», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне нападающий провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.