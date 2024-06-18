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Валерий Газзаев назвал лучшего, по его мнению, игрока РПЛ прошлого сезона

Валерий Газзаев назвал лучшего, по его мнению, игрока РПЛ прошлого сезона
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Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024.

«На мой взгляд, Глушенков — лучший футболист РПЛ в прошлом сезоне. По ходу всего чемпионата он проявлял свои лидерские качества, показывал, что у него большой технический арсенал, зарекомендовал себя как тактически зрелый игрок и вообще очень ярко себя проявил», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне нападающий провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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