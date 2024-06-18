Сборная Турции одержала первую победу на Евро за последние восемь лет

Сборная Турции одержала победу в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Грузии (3:1). Эта победа стала первой для сборной Турции на Евро за последние восемь лет.

Напомним, забитыми мячами в составе сборной Турции отметились Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У грузин отличился Жорж Микаутадзе.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.