Сборная Грузии пропустила в пустые ворота на последних секундах матча Евро-2024 с Турцией

На последней, седьмой компенсированной минуте матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 нападающий сборной Турции Керем Актюркоглу забил гол в пустые ворота национальной команды Грузии.

Забитый мяч случился после того, как грузины, в том числе их вратарь Георгий Мамардашвили, выбежали в чужую штрафную на финальный штурм ворот сборной Турции во время розыгрыша стандарта, однако турки, справившись с ним, сумели выйти в контратаку на пустые ворота сборной Грузии, перед которыми Актюркоглу, сделавший удар с линии штрафной, не смог промахнуться.

Фото: КАДР С ТРАНСЛЯЦИИ

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Турции и Грузии завершилась победой турок со счётом 3:1. Забитые мячи в составе национальной команды Турции на свой счёт записали Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У сборной Грузии отличился Жорж Микаутадзе.

Напомним, национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.