В ЦСКА рассказали, почему было принято решение приобрести форварда Шуманского

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему московский клуб принял решение приобрести 19-летнего нападающего Артёма Шуманского, ранее выступавшего за кипрский «Арис».

«Артём — молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках. В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды. Уже сейчас он может бороться за игровые минуты. При этом Артём довольно давно является ценным активом на трансферном рынке, поэтому мы убеждены в правильности решения подписать с ним долгосрочный контракт. Также мы очень довольны тем, что удалось серьёзно снизить сумму трансфера с изначально озвученной коллегами из «Ариса».

Клуб всячески поможет Артёму в скорейшей адаптации, и будем надеяться, что уже в ближайшее время он начнёт приносить реальную пользу команде, являясь, безусловно, разносторонним игроком», — приводит слова Бабаева официальный телеграм-канал ЦСКА.

Напомним, в минувшем сезоне Шуманский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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