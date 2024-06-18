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Гюлер рассказал, как Анчелотти поддержал его перед матчем с Грузией на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал, как перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (3:1) его поддержал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мой тренер Анчелотти прислал мне сообщение перед матчем и пожелал успехов. Поддержка «Реала» также очень мотивирует меня», — приводит слова Гюлера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гюлер забил второй мяч турецкой национальной команды в этой встрече и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Гюлер стал игроком мадридского клуба летом 2023 года.

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