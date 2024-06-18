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«Я хотел подарить счастье людям». Гюлер — о своём голе в матче с Грузией на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Турции Арда Гюлер поделился эмоциями, которые он испытал, забив гол в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (3:1).

«Я испытываю невероятные эмоции, потому что я мечтал об этом голе. Я хотел подарить счастье людям. Надеюсь, такими голами я могу осчастливить их», — приводит слова Гюлера Fotospor в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гюлер забил второй мяч турецкой национальной команды в этой встрече и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Гюлер стал игроком мадридского клуба летом 2023 года.

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