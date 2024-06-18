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Арда Гюлер признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Турцией и Грузией

Арда Гюлер признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Турцией и Грузией
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Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер признан лучшим игроком матча с Грузией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Турции и Грузии завершилась победой турок со счётом 3:1. Один из забитых мячей на свой счёт записал Арда Гюлер. Он забил второй гол турецкой национальной команды в этой встрече и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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