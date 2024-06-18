41-летний Пепе и 39-летний Роналду вошли в топ-3 самых возрастных игроков в истории Евро

41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе и 39-летний нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду вошли в тройку самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы, попав в стартовый состав на матч 1-го тура группового этапа с Чехией, который состоится сегодня, 18 июня.
Самые возрастные игроки в истории Евро:
1. Пепе — 41 год.
2. Габор Кирай — 40 лет (экс-вратарь сборной Венгрии. Ему было 40 лет на момент Евро-2016. — Прим. «Чемпионата»).
3. Криштиану Роналду — 39 лет.
Напомним, матч Португалия — Чехия пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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