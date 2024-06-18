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Тетрадзе: если Грузия агрессивно сыграет с Чехией и Португалией, шансы на выход есть

Тетрадзе: если Грузия агрессивно сыграет с Чехией и Португалией, шансы на выход есть
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе высказался о шансах сборной Грузии на выход из своей группы после поражения в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года от Турции (1:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Шансы всегда есть. После матча с Турцией нужно будет успокоиться. Повторюсь, сыграли достойно. Показали, что есть игра и команда. Если внести коррективы в завершающей стадии, то всё будет нормально.

Со сборной Чехии можно играть. Португалия понятно: она считается фаворитом, но это на словах. Если Грузия будет играть так же агрессивно, как после второго пропущенного гола, то, я думаю, есть шансы на благополучный исход», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Турции и Грузии завершилась победой турок со счётом 3:1. Забитые мячи в составе национальной команды Турции на свой счёт записали Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У сборной Грузии отличился Жорж Микаутадзе.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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