Тетрадзе: если Грузия агрессивно сыграет с Чехией и Португалией, шансы на выход есть

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе высказался о шансах сборной Грузии на выход из своей группы после поражения в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года от Турции (1:3).

«Шансы всегда есть. После матча с Турцией нужно будет успокоиться. Повторюсь, сыграли достойно. Показали, что есть игра и команда. Если внести коррективы в завершающей стадии, то всё будет нормально.

Со сборной Чехии можно играть. Португалия понятно: она считается фаворитом, но это на словах. Если Грузия будет играть так же агрессивно, как после второго пропущенного гола, то, я думаю, есть шансы на благополучный исход», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Турции и Грузии завершилась победой турок со счётом 3:1. Забитые мячи в составе национальной команды Турции на свой счёт записали Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У сборной Грузии отличился Жорж Микаутадзе.