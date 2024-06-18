«Я собирался бить именно туда». Мюльдюр — о красивом забитом мяче в матче с Грузией на ЧЕ

Защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (3:1). Мюльдюр забил первый гол в этой встрече, поразив ворота соперника красивым ударом с линии штрафной в ближнюю девятку.

«Наша команда это заслужила. Наш первый матч был самым важным для нас. Мы победили. Мы намерены сыграть как можно лучше в следующих двух матчах и выйти из группы.

У меня не было другого выхода, кроме как ударить с этой позиции. Я собирался ударить именно туда. Спасибо болельщикам. Мы здесь благодаря им и продолжим в том же духе», — приводит слова Мюльдюра Fotospor.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.