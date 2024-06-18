«Динамо» объявило о подписании Андрея Лунёва

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Российский вратарь Андрей Лунёв стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер пополнил состав москвичей в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года.

Последним клубом Лунёва является «Карабах», который он покинул в начале июня. В составе азербайджанской команды в прошедшем сезоне вратарь провёл 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 1 млн. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков, уступив второе место по дополнительным показателям «Краснодару», имевшему в своём активе столько же очков.