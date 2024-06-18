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Тетрадзе: Грузия в матче с Турцией заслуживала набрать очки

Тетрадзе: Грузия в матче с Турцией заслуживала набрать очки
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«В целом хорошая игра для дебюта на Евро у сборной Грузии. Считаю, что был достойный матч в исполнении грузинских футболистов. Кончено, обидно, что проиграли 3:1. На мой взгляд, Грузия заслуживала набрать очки в этой игре. К сожалению, исполнительское мастерство в завершающей стадии немножко подвело», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, забитыми мячами в составе сборной Турции отметились Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У грузин отличился Жорж Микаутадзе.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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