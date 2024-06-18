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Португалия — Чехия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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41-летний Пепе — самый возрастной игрок в истории Евро

41-летний Пепе — самый возрастной игрок в истории Евро
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Выйдя в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией, 41-летний центральный защитник сборной Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. На момент выхода новости счёт в игре — 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Чехия

На втором месте находится бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай, которому на момент чемпионата Европы — 2016 было 40 лет. На третьем месте располагается 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который также вышел на поле в стартовом составе на игру с Чехией.

Напомним, матч Португалия — Чехия проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступает итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

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