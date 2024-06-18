41-летний Пепе — самый возрастной игрок в истории Евро

Выйдя в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией, 41-летний центральный защитник сборной Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. На момент выхода новости счёт в игре — 0:0.

На втором месте находится бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай, которому на момент чемпионата Европы — 2016 было 40 лет. На третьем месте располагается 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который также вышел на поле в стартовом составе на игру с Чехией.

Напомним, матч Португалия — Чехия проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступает итальянец Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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