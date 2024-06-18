Милитао назвал игрока мадридского «Реала», который заслужил «Золотой мяч»

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао ответил на вопрос, кто заслужил «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Без сомнения, Вини [Жуниор]», — приводит слова Милитао AS.

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Напомним, в минувшем сезоне Милитао принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности бразильский футболист провёл на поле 509 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

По итогам минувшего сезона «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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