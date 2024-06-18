«Спартак» показал первый день Деяна Станковича в Москве

«Спартак» показал первый день нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича в Москве.
Видео из телеграм-канала «Спартака».
На видео запечатлено, что Станкович посетил домашний стадион «Спартака», а также клубный музей.
Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 50 очков в 30 матчах.
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