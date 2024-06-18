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«Сейчас он должен отдыхать». Ашветия — о возобновлении Сёминым карьеры тренера

«Сейчас он должен отдыхать». Ашветия — о возобновлении Сёминым карьеры тренера
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Бывший футболист московского «Локомотива» Михаил Ашветия высказался о возможном возобновлении известным российским специалистом Юрием Сёминым своей тренерской карьеры.

– Думаете, он ещё может поработать в каком-то клубе?
– Я думаю, что нет. Сейчас он должен отдыхать, смотреть футбол как зритель и ходить на телевидение как эксперт. Всё-таки он уже человек в возрасте. Но если хочет, пусть возвращается, — приводит слова Ашветии Metaratings.

Напомним, Юрий Сёмин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (ещё один – в качестве президента железнодорожников). Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках. Последней командой 77-летнего тренера был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь 2021 года. С того момента Сёмин находится в статусе свободного агента.

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