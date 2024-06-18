Cтал известен новый клуб, претендующий на защитника мадридского «Реала» Начо

Саудовская «Аль-Кадисия» включилась в борьбу за защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, чей контракт со «сливочными» заканчивается 30 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, если раньше были сведения, что Начо выбирал между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром», то сейчас сообщается, что «Аль-Кадисия» является фаворитом в борьбе за защитника.

Ранее появилась информация, что 31-летний вратарь «Вольфсбурга» и сборной Бельгии Коэн Кастельс принял решение перейти в «Аль-Кадисию».

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступает за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.