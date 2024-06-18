Новичок РПЛ «Акрон» опубликовал состав на летние сборы

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«Акрон» начнёт летнюю подготовку к дебютному сезону РПЛ в Турции в составе 22 футболистов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Состав «Акрона» на летние сборы

Вратари: Сергей Волков, Дмитрий Нагаев, Артём Григорьев.

Защитники: Константин Савичев, Неманья Анджелкович, Боян Димоски, Марат Бокоев, Александр Алёхин, Никита Криворучко.

Полузащитники: Максим Палиенко, Никита Глушков, Артур Галоян, Кирилл Данилин, Максим Болдырев, Арсентий Чалигава, Арсений Дмитриев.

Нападающие: Абу-Саид Эльдарушев, Руслан Барт, Дмитрий Пестряков, Сергей Грибов, Али Картоев, Максим Холодов.

Отмечается, что тренерский штаб «Акрона» вызвал на предсезонный сбор восьмерых игроков второй команды — шестерых из них впервые: Артёма Григорьева, Аксентия Чалигаву, Арсения Дмитриева, Али Картоева, Сергея Грибова и Максима Холодова.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом».