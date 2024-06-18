«Шок был невероятным». Дешам рассказал о состоянии Мбаппе, сломавшего нос

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, который сломал нос в минувшем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1).

«Завтра будут проведены дополнительные тесты, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Шок был значительным, но медицинский персонал сделал всё необходимое для того, чтобы минимизировать повреждения. Даже если эти тесты не покажут необходимость хирургического вмешательства, оно потребуется позже. Сегодня утром ему было немного лучше. Мы будем внимательно следить за ним каждый день», — приводит слова Дешама RMC со ссылкой на видеоинтервью тренера в соцсетях сборной Франции.

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