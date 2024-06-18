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Тренер сборной Грузии рассказал, чего не хватило его команде в матче Евро-2024 с Турцией

Тренер сборной Грузии рассказал, чего не хватило его команде в матче Евро-2024 с Турцией
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Турцией. Напомним, грузины потерпели поражение со счётом 3:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Проигрывать всегда неприятно, но я думаю, что моя команда может гордиться своей игрой и тем, как мы представляем свою страну. Думаю, мы не уступили сопернику по числу созданных моментов.

Думаю, нам не хватило немного таланта, немного опыта. Но мы обязательно станем опытнее благодаря участию в подобных турнирах. Чем чаще мы будем играть в таких матчах, тем сильнее будем становиться», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Забитыми мячами в составе сборной Турции отметились Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У грузин отличился Жорж Микаутадзе.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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