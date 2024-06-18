«ЦСКА — клуб с не очень большими амбициями». Газзаев — о трансфере Шуманского

Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал переход нападающего «Ариса» Артёма Шуманского в ПФК ЦСКА. Сегодня, 18 июня, армейцы объявили о подписании форварда.

«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит. Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство.

ЦСКА всегда являлся одним из грандов российского футбола. Да, клуб сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты. Чтобы бороться за чемпионство, надо проводить грамотную трансферную политику. ЦСКА всегда боролся за первое место, второе место воспринималось как провал, а третья строчка – как катастрофа. Сегодня у армейцев как будто изменилась психология. Такое чувство, что игроков устраивает то, что они не борются за первое место. Такого в ЦСКА быть не должно!» – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Шуманский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.