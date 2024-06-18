Гюлер: надеюсь, мы теперь впервые в истории обыграем Португалию

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией со счётом 3:1. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Счастлив забить первый гол уже в дебютном матче. Надеюсь забивать и дальше. Мы рады одержанной победе. Грузины впервые играли на таком турнире – нам следует отдать им должное. В своей истории нам ещё ни разу не доводилось побеждать сборную Португалии в официальных матчах. Надеюсь, теперь мы это сделаем», — приводит слова Гюлера A Spor в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Арда Гюлер забил второй мяч турецкой национальной команды в этом матче и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

В следующем матче на чемпионате Европы — 2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 22 июня.