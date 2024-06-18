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В Испании раскритиковали вратаря сборной Грузии Мамардашвили за концовку матча с Турцией

В Испании раскритиковали вратаря сборной Грузии Мамардашвили за концовку матча с Турцией
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Журналист авторитетного испанского издания Relevo Иона Перес подверг критике вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, который пропустил гол в конце матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (3:1) из-за того, что пошёл в штрафную турок и оставил свои ворота без присмотра.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«На чемпионате Европы нужно иметь холодную голову, чтобы подобное не случалось. Действия Георгия Мамардашвили можно рассматривать как ошибку, которая способна очень дорого обойтись сборной Грузии. Это было настоящим безрассудством из-за последствий, которые способны наступить для них самих», — написал журналист Relevo.

Напомним, инцидент произошёл на 90+7-й минуте встречи. Мамардашвили пришёл в чужую штрафную, но турки, справившись со стандартным розыгрышем, убежали в контратаку на пустые ворота, в которые Актюркоглу забил ударом с линии штрафной.

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