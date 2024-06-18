В Испании раскритиковали вратаря сборной Грузии Мамардашвили за концовку матча с Турцией

Журналист авторитетного испанского издания Relevo Иона Перес подверг критике вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, который пропустил гол в конце матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (3:1) из-за того, что пошёл в штрафную турок и оставил свои ворота без присмотра.

«На чемпионате Европы нужно иметь холодную голову, чтобы подобное не случалось. Действия Георгия Мамардашвили можно рассматривать как ошибку, которая способна очень дорого обойтись сборной Грузии. Это было настоящим безрассудством из-за последствий, которые способны наступить для них самих», — написал журналист Relevo.

Напомним, инцидент произошёл на 90+7-й минуте встречи. Мамардашвили пришёл в чужую штрафную, но турки, справившись со стандартным розыгрышем, убежали в контратаку на пустые ворота, в которые Актюркоглу забил ударом с линии штрафной.

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