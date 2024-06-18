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«Матч, достойный Евро-2024». Тренер сборной Турции Монтелла — о победе над Грузией

«Матч, достойный Евро-2024». Тренер сборной Турции Монтелла — о победе над Грузией
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией со счётом 3:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Матч, достойный финальной стадии. Наши болельщики были великолепны. Они поддерживали нас, даже когда было тяжело. Эта победа в том числе для них. Сегодня мне исполнилось 52 года, и это лучший подарок, который я мог получить.

Мы нанесли 22 удара по воротам. Где-то могли сыграть аккуратнее, но в целом мне понравилось, что я увидел. Мы немного расслабились после того, как VAR не засчитал второй гол, но такое случается. Грузия – физически крепкая, хорошо организованная команда. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны и играет соответственно. Она не случайно попала в финальную стадию», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. В следующем матче на чемпионате Европы — 2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 22 июня. Грузины в тот же день проведут матч со сборной Чехии.

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