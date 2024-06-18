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Каземиро может стать игроком «Баварии» — Trivela

Каземиро может стать игроком «Баварии» — Trivela
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«Бавария» сделала предложение 32-летнему опорному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Об этом сообщает журналист Trivela Эдуардо Деконто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент мюнхенский клуб ищет футболиста на позицию основного опорного полузащитника. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» также проявляет интерес к хавбеку «Фулхэма» Жоау Пальинье.

Напомним, в минувшем сезоне Каземиро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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