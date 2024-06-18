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«Качественный гол». Футболисты «Реала» оценили игру Гюлера в матче с Грузией на Евро-2024

«Качественный гол». Футболисты «Реала» оценили игру Гюлера в матче с Грузией на Евро-2024
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Несколько футболистов мадридского «Реала» прокомментировали публикацию в социальной сети атакующего полузащитника сборной Турции и «сливочных» Арды Гюлера, сделанную им после минувшего матча 1-го тура группового этапа с Грузией (3:1). В этой встрече 19-летний хавбек отметился голом.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Качественный гол», — написал полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

Крайний нападающий мадридского клуба Родриго Гоэс прокомментировал эту публикацию, поставив эмодзи волшебной палочки и шокированного лица.

Напомним, Гюлер стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

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