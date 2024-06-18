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Ян Облак — о своём участии на Евро-2024: моя мечта сбылась

Ян Облак — о своём участии на Евро-2024: моя мечта сбылась
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Голкипер сборной Словении Ян Облак рассказал о значении матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией, который завершился со счётом 1:1. Футболист впервые сыграл в составе своей национальной команды на чемпионате Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

«Это много чего значит для меня, моя мечта сбылась. Что касается ничьей с Данией, поначалу я не был удовлетворён результатом, считал, что всё могло сложиться лучше. Но позже обратил внимание на то, какой сборной мы противостояли, и стало легче. Меня мало что может полностью устроить – я всегда думаю, что всё могло быть лучше. Любой спортсмен думает лишь о победе», — приводит слова Облака AS.

На 17-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

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