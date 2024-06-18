Ян Облак — о своём участии на Евро-2024: моя мечта сбылась

Голкипер сборной Словении Ян Облак рассказал о значении матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией, который завершился со счётом 1:1. Футболист впервые сыграл в составе своей национальной команды на чемпионате Европы.

«Это много чего значит для меня, моя мечта сбылась. Что касается ничьей с Данией, поначалу я не был удовлетворён результатом, считал, что всё могло сложиться лучше. Но позже обратил внимание на то, какой сборной мы противостояли, и стало легче. Меня мало что может полностью устроить – я всегда думаю, что всё могло быть лучше. Любой спортсмен думает лишь о победе», — приводит слова Облака AS.

На 17-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.