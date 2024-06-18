На Евро-2024 забит третий автогол, ни у кого из игроков нет и двух мячей

На 69-й минуте матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии защитник последних Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Таким образом, на турнире забит третий автогол, при этом никто из футболистов пока не смог отличиться более одного раза.

Ранее автогол был забит в следующих матчах Евро-2024: Австрия — Франция (0:1), Германия — Шотландия (5:1).

В эти минуты на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Чехии. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.